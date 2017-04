Leonardo, gli AW139 di Panama raggiungono le 5 mila ore di volo

(Teleborsa) – La flotta di sei AgustaWestland AW139 del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) di Panama, ha raggiunto il traguardo delle 5 mila ore di volo. Lo ha annunciato Leonardo al salone LAAD di Rio de Janeiro, in Brasile.

Questo risultato è stato raggiunto in meno di quattro anni dall’entrata in servizio del primo AW139. SENAN ha potuto beneficiare del supporto offerto dalla vasta rete di assistenza di Leonardo nel Nord e Centro America, in particolare dal centro di manutenzione a Panama, e dalla sede Leonardo di Philadelphia per le parti di ricambio e l’addestramento.

La flotta di AW139, configurati per operazioni “dual use”, ha svolto numerose operazioni di soccorso, di eliambulanza e di pattugliamento costiero. Due AW139 hanno recentemente effettuato missioni di soccorso in altre regioni del Centro America.

Altri due AW139 configurati per compiti militari e per il contrasto al contrabbando saranno consegnati entro la fine del 2017. SENAN utilizza anche un elicottero GrandNew configurato per elisoccorso, ideale per il trasporto di pazienti da aree remote e di difficile accesso