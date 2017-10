Leonardo espande la sua presenza in Giappone

(Teleborsa) – Leonardo espande la sua presenza sul mercato elicotteristico giapponese, aggiudicandosi varie gare con ordini per elicotteri AW169, AW139 e AW189 in configurazione antincendio.

Leonardo e il distributore giapponese dei modelli AW169/AW139, Mitsui Bussan Aerospace, hanno firmato contratti con la Prefettura di Yamaguchi, per un AW169, e con quelle di Shizuoka e Fukushima, a ognuna delle quali è destinato un AW139, modello quest’ultimo di grande successo in Giappone con una flotta di oltre 50 unità, anche dedicate a compiti antincendio. L’AW169 ordinato dalla Prefettura di Yamaguchi è invece il terzo elicottero di questo tipo venduto in Giappone. Il contratto firmato con la Città di Tokyo invece segna l’ingresso sul mercato giapponese del modello AW189. Tutti gli elicotteri entreranno in servizio tra la primavera del 2019 e quella del 2020, sostituendo altri modelli ormai divenuti obsoleti.

Con questi contratti Leonardo conferma la propria posizione di leadership sul mercato elicotteristico giapponese per quanto riguarda i compiti di pubblica utilità, con numerosi AW109 e AW139 già in servizio ogni giorno a supporto della popolazione nazionale. Sono circa 120 gli elicotteri di Leonardo oggi impiegati in Giappone.

A Piazza Affari, Leonardo avanza dell’1,53%.