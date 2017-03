Leonardo espande la presenza dell’elicottero AW139 in Giappone

(Teleborsa) – Leonardo espande la sua presenza nel mercato elicotteristico giapponese, con nuovi contratti e consegne, portando gli ordini conseguiti nel paese a circa 160 e la flotta in servizio a quasi 120 unità.

Con la firma di un contratto da parte di un cliente privato per un AgustaWestland AW139 in configurazione VIP, questo modello di grande successo entra per la prima volta anche sul mercato corporate giapponese e sarà consegnato entro la fine dell’anno.

Leonardo, insieme al distributore giapponese Mitsui Bussan Aerospace, ha consegnato dal suo stabilimento di Philadelphia quattro AW139 ai dipartimenti antincendio di Tokyo e di Sapporo e ai dipartimenti di protezione civile delle prefetture di Mie e Tochigi.