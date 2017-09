Leonardo e Thales a lavoro per un sistema avionico di protezione di ultima generazione

(Teleborsa) – Leonardo e Thales insieme per il Ministero della Difesa britannico. Il Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) ha commissionato alle due società la dimostrazione, nel corso di una campagna di test che avrà luogo nei primi mesi del 2018, di un sistema avionico di protezione a infrarossi che Leonardo e Thales stanno realizzando insieme.

Attualmente sono in corso attività di sviluppo finalizzate a integrare due dei prodotti più avanzati delle aziende: il sistema di allerta “Elix-IR” di Thales e il sistema DIRCM (Directed Infra-Red Counter-Measure) “Miysis” di Leonardo.

Il sistema, sviluppato e prodotto in UK, è leggero e può essere adattato a piattaforme militari e civili, dai piccoli elicotteri a mezzi di trasporto più grandi a piattaforme VIP e sarà esportabile in tutto il mondo.

Sia Elix-IR sia Miysis sono stati ampiamente testati e la loro efficacia dimostrata durante i test.

Timidamente positivo il titolo Leonardo a Piazza Affari +0,20% mentre Thales a Parigi arretra dello 0,56%.