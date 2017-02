Leonardo e International Golden Group in partnership per la cyber security in Medio Oriente

(Teleborsa) – In occasione del salone della difesa IDEX, in corso negli Emirati Arabi Uniti dal 19 al 23 febbraio, Leonardo e International Golden Group PJSC (IGG), società attiva nel settore della difesa di Abu Dhabi, hanno firmato un accordo di collaborazione strategica per offrire prodotti di cyber security nell’area. Leonardo e IGG collaboreranno alla progettazione e realizzazione di soluzioni avanzate e centri operativi di sicurezza (Security Operations Centres – SOC).

IGG è una delle maggiori aziende emiratine del settore della Difesa e della sicurezza. Partner delle Forze armate, del Ministero degli Interni e di altre agenzie di sicurezza nazionali, IGG fornisce tecnologie e soluzioni avanzate grazie alle proprie capacità nell’integrazione di sistemi e a una comprovata esperienza nello sviluppo di prodotti.

