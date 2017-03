Leonardo DRS sceglie l’Alabama per la produzione dell’addestratore T-100

(Teleborsa) – Leonardo DRS ha annunciato che realizzerà un nuovo stabilimento industriale a Tuskegee, in Alabama, per la produzione del sistema di addestramento integrato T-100 in caso di selezione del velivolo da parte della U.S. Air Force.

“Il team T-100- spiega una nota- ha scelto il Moton Field Municipal Airport di Tuskegee per il nuovo sito produttivo e per la linea di assemblaggio in virtù della presenza di forza lavoro altamente qualificata, di infrastrutture dedicate alle attività di volo e della disponibilità di risorse locali e dello Stato che supporteranno lo sviluppo economico della regione”.

I motori F124 del T-100, realizzati dalla International Turbine Company di Honeywell Aerospace, saranno costruiti a Phoenix, in Arizona. CAE USA fornirà il sistema di addestramento basato a terra che sarà sviluppato a Tampa, in Florida.

A Piazza Affari, il titolo scivola dello 0,59%.