Leonardo cresce sul mercato degli elicotteri VIP in UK e Irlanda

Cresce il successo degli elicotteri di Leonardo nel Regno Unito e in Irlanda.

In occasione del Salone aeronautico EBACE di Ginevra che si è appena concluso, Sloane Helicopters, società di distribuzione dei velivoli VIP AgustaWestland per l’area geografica, ha annunciato nuovi ordini sia per il bimotore leggero GrandNew sia per l’elicottero leggero intermedio AW169.

Nel dettaglio, le commesse riguardano un GrandNew in configurazione VIP destinato alla stessa Sloane, previsto dall’attuale accordo di distribuzione, con consegna prevista dallo stabilimento di Vergiate (Varese) nel 2018, nonché un’ulteriore macchina dello stesso tipo che la società di distribuzione consegnerà nel 2018 a un cliente privato. Per quanto riguarda l’Aw169, Sloane Helicopters ha firmato un contratto per un esemplare con un operatore privato che lo riceverà già quest’anno.