Leonardo corre sulla scommessa di maggiori commesse in USA

(Teleborsa) – Punta con decisione al rialzo la performance di Leonardo, con una variazione percentuale dell’1,32%, in vetta al paniere FTSE MIB. A rivitalizzare il titolo contribuisce l’annuncio di un maxi aumento del 10% delle spese per la difesa in USA dato dal Presidente Donald Trump, nel giorno in cui andrà a testimoniare al Congresso.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Leonardo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,15 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,41.

