Leonardo completata estensione dei servizi di cyber security a sedi NATO

(Teleborsa) – Leonardo, in collaborazione con NCI, l’agenzia per le comunicazioni e le informazioni della NATO (NCI – NATO Communications and Information Agency) ha completato, nei tempi e nei costi previsti, l’estensione a nuove sedi delle NATO del servizio di monitoraggio e gestione delle minacce informatiche. L’annuncio è stato diffuso oggi nel corso dell’evento “Nato Information Assurance Symposium” a Mons, in Belgio.

In base al programma, un team composto da circa 200 esperti di cyber security di Leonardo e dell’agenzia NCI garantisce un servizio di protezione cyber tempestivo 24 ore su 24 per oltre 70 mila utenti della NATO in tutto il mondo. L’estensione del servizio, già operativo in diverse sedi, a nuovi headquarters dell’Alleanza in Europa, è stata assegnata a Leonardo nel 2015, come parte di un piano di miglioramento continuo delle capacità di difesa informatica della Nato (Alliance’s Cyber Defence Action Plan).