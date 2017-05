Leonardo, collaborerà con l’Aeronautica UK per sviluppo dispositivi anti-missile

(Teleborsa) – Leonardo è la prima società al mondo a collaborare con il nuovo Rapid Capability Office (RCO) della Royal Air Force britannica, recentemente istituito allo scopo di sviluppare e mettere in campo nuove tecnologie e capacita per soddisfare rapidamente ed efficacemente le esigenze operative dell’Aeronautica UK. Lo ha annunciato la società in occasione del Salone IDEF, che si tiene a Istanbul dal 9 al 12 maggio.

Nell’ambito del primo progetto congiunto è previsto un investimento da parte sia della RAF sia di Leonardo per lo sviluppo di dispositivi anti-missile di nuova generazione per i caccia e garantiranno la rapida messa a regime del sistema BriteCloud di Leonardo.

Collaudato sui velivoli Tornado della RAF – sottolinea il gruppo – BriteCloud è il primo sistema “expendable” che ha dimostrato di contrastare con efficacia i moderni missili a guida radar.