Leonardo chiude la collaborazione con Raytheon. Moretti preannuncia un 2016 “brillante”

(Teleborsa) – Leonardo ha chiuso l’esercizio 2016 con “brillantissimi risultati”. Lo anticipa il numero uno del gruppo, Mauro Moretti, nel corso della consegna del Premio Innovazione Leonardo 2016.

“Siamo riusciti ad avere risultati netti molto, molto importanti e positivi”, ha detto il manager, parlando anche del saldo di cassa in attivo e di una disponibilità finanziaria di quasi 2 miliardi derivante dalla riduzione dell’indebitamento.

Moretti preannuncia anche future operazioni di M&A. “Dobbiamo investire tanto per far crescere Leonardo in maniera organica e anche attraverso acquisizioni”, ha affermato, sottolineando “siamo in grado adesso di investire senza indebitarci”.

Intanto, Leonardo ha annunciato ieri sera di aver chiuso la collaborazione con l’americana Raytheon finalizzata a partecipare alla gara T-X dell’U.S. Air Force. “Sebbene le società rimangano convinte circa la bontà dell’offerta basata sul T-100, non è stato possibile raggiungere un accordo”, ha dichiarato Filippo Bagnato, Capo della Divisione Velivoli di Leonardo.

Il titolo Leonardo oggi non evidenzia una performance positiva a Piazza Affari dove cede poco più dell’1%.