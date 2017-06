Leonardo annuncia collaborazione con BAE Systems

(Teleborsa) – Leonardo e BAE Systems hanno annunciato una collaborazione nel settore del munizionamento guidato di precisione per offrire agli Stati Uniti e alle forze militari alleate una gamma di munizioni avanzate, efficaci ed efficienti, per sistemi d’arma di grosso calibro.

L’iniziativa riguarda diverse versioni della famiglia di munizioni guidate di precisione “Vulcano” sviluppata da Leonardo. Munizioni che verranno offerte per un’ampia varietà di sistemi d’arma.

Inoltre, nell’ambito di questa iniziativa, BAE Systems e Leonardo lavoreranno insieme anche per proporre delle configurazioni con unità di guida e navigazione che includono l’opzione di sensori a infrarossi e laser semi-attivi in grado di assicurare la precisione del puntamento e la capacità di gestire bersagli in movimento, per rispondere alle minacce aeree, terrestri e navali provenienti da sistemi d’arma sia terrestri che navali. La cooperazione procederà in parallelo all’offerta sul mercato di cannoni navali e terrestri da parte di ciascuna azienda separatamente.