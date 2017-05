Leonardo: Alessandro Profumo è il nuovo Amministratore delegato

(Teleborsa) – Alessandro Profumo è il nuovo Amministratore delegato di Leonardo. Lo ha nominato il nuovo Cda riunito dopo l’Assemblea soci, “conferendogli tutte le relative attribuzioni per la gestione unitaria della Società e del Gruppo”.

“Sono onorato dell’incarico che mi è stato assegnato e ringrazio gli azionisti e il Consiglio di Amministrazione per la fiducia che mi è stata accordata – ha detto Profumo subito dopo l’investitura – e sono consapevole della grande responsabilità che comporta guidare una realtà come Leonardo, campione dell’alta tecnologia e ai vertici del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza nel mondo”.

“Da sempre, nel nostro Paese, Leonardo ha saputo attrarre e coltivare i migliori talenti tecnico ingegneristico – ha aggiunto l’Ad – e, per mantenere l’eccellenza di prodotti e tecnologie, dovrà valorizzare questa sua capacità, in Italia come all’estero. La competizione internazionale si basa sempre piu’ sul capitale umano, sulla conoscenza e sulla capacità di entrare in sintonia con i propri clienti, fornendo loro soluzioni sostenibili e adatte alle loro richieste, insieme ad una forte attenzione alla solidità finanziaria ed economica. Leonardo è oggi un’azienda solida, con tutte le caratteristiche necessarie per competere al meglio sui mercati globali rafforzando il posizionamento nei vari settori”.

Gli azionisti di Leonardo riuniti in assemblea, per rinnovare il CdA della società, avevano prima approvato il bilancio 2016 che si è chiuso con un utile netto 507 milioni e un Ebitda di 1,9 miliardi. I ricavi sono stati pari a 12 miliardi.

Il capitale presente era il 67,43%, di cui il 99% ha votato a favore del bilancio.

Via libera anche alla distribuzione di un dividendo di 0,14 euro in pagamento dal 24 maggio, con stacco cedola il 22 maggio.

“La produzione delle componenti di competenza di Leonardo del programma Dreamlinear 787 della Boeing ha raggiunto il break even”, ha detto Mauro Moretti, AD uscente di Leonardo rispondendo alle domande degli azionisti in assemblea. Il top manager ha aggiunto che dalla Boeing si attendono “altre commesse”. Il vettore “ci riconosce come fornitore ad alto livello qualitativo, mentre quando sono arrivato ci tirava le orecchie”.

Moretti ha lasciato la guida di Leonardo dopo tre anni, cedendo il posto ad Alessandro Profumo, indicato dall’azionista di riferimento, il ministero dell’Economia.

L’assemblea ha rinnovato il board di 12 componenti per il prossimo triennio 2017-2019. La lista proposta dal Tesoro ha ottenuto il 62,074% dei voti. Oltre a Profumo, confermato Gianni De Gennaro Presidente. La lista risultata di minoranza, ha ottenuto il 37,058% dei voti. Entrano nel CdA Fabio Cantarella, Dario Frigerio, Marina Rubini e Silvia Merlo.