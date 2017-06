Leonardo, accordo con la Nato sulla cyber security

(Teleborsa) – Leonardo e l’Agenzia per le comunicazioni e le informazioni della NATO (NCI – Communications and Information Agency) hanno siglato un accordo di collaborazione sulla sicurezza informatica allo scopo di condividere informazioni confidenziali per migliorare la conoscenza del contesto di riferimento e aumentare la protezione delle rispettive reti e sistemi.

Leonardo coopererà con l’agenzia NCI per comprendere meglio i modelli di minaccia e le tendenze di attacco più recenti. Ciò renderà più efficace l’applicazione di misure preventive e migliorerà le capacità dell’azienda nella salvaguardia delle informazioni, riducendo così la portata di eventuali tentativi futuri di intrusione.