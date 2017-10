Leonardo, accordo collaborazione in Corea del Sud con Hanwha Systems

(Teleborsa) – Leonardo ha siglato un’intesa con Hanwha Systems, primaria società sudcoreana nel settore dei sistemi aerospaziali, per fornire congiuntamente sistemi avionici e di missione al Paese e ad altri clienti internazionali. Inizialmente la collaborazione sarà finalizzata allo sviluppo e alla fornitura di sistemi di ricerca, scoperta e inseguimento del bersaglio per i velivoli da caccia.

La firma dell’accordo è avvenuta ad ADEX, Salone internazionale dell’Aerospazio e Difesa.

Leonardo metterà a disposizione il know-how e l’esperienza acquisiti in programmi internazionali come l’Eurofighter Typhoon e il Gripen-E, per i quali la società fornisce sistemi avionici avanzati.

In base all’accordo, Leonardo prevede di localizzare in Corea del Sud parte della produzione di sensori sviluppati con Hanwha, contribuendo così a sviluppare le capacità industriali nazionali nell’alta tecnologia.