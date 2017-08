Legge di bilancio, Morando punta al taglio del costo del lavoro per i giovani

(Teleborsa) – In arrivo misure di incentivo per tagliare il costo del lavoro per le assunzioni dei giovani. Parola di Enrico Morando.

Il viceministro all’Economia spiega che “misura centrale” della prossima legge di bilancio “dovrebbe essere rivolta a introdurre una forte decontribuzione, pari al 50% degli oneri contributivi, per i neoassunti giovani.

Una decontribuzione che dovrebbe essere strutturale e, cioè, “dovrebbe riguardare tutti i neoassunti dal 2018 in poi”. Morando lo rivela in un’intervista a Affaritaliani.it

La misura sui contributi previdenziali nei primi due anni di assunzione riguarderà tutti gli under 32.

Quanto alla crescita del PIL per quest’anno Morando ha affermato: “Il Fondo Monetario, la Commissione europea e la Banca d’Italia hanno alzato le previsioni di crescita del PIL italiano. Non spetta al Governo fare previsioni fin a quando presenterà la nota di aggiornamento al DEF a settembre sulla base dei dati Istat. Ho preso atto delle previsioni della Banca d’Italia e del Fondo Monetario che sono ben oltre l’1% – ha concluso l’esponente di Governo che ha spiegato: gli organismi deputati a fare previsioni stanno dicendo che la crescita del 2017 sarà nettamente superiore all’1%”.