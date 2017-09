L’economia passa per Cernobbio. Al via il forum Ambrosetti

(Teleborsa) – Al via la kermesse di Cernobbio, capitale dell’economia, la 43esima edizione dal titolo “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”.

Corea del Nord, conti economici europei e italiani, gestione del flusso dei migranti e tanto altro sono i temi del meeting sul lago di Como “blindato” a cui partecipano molti esponenti di rilievo del mondo economico-finanziario, ma anche rappresentanti istituzionali e politici.

Al tradizionale appuntamento di fine estate, è atteso nel pomeriggio l’intervento del ministro degli Esteri, Angelino Alfano.

A tracciare un quadro dell’andamento dell’economia, sono il presidente dell’Ocse, Angel Gurria e il vice presidente della Bce Vitor Constancio, l’economista Adair Turner che risponderanno alle domande della platea.

“Abbiamo un’inflazione che rimane abnormemente bassa” – ha dichiarato l’ex presidente della BCE, Jean-Claude Trichet – nel corso di un’intervista a Bloomberg Tv da Cernobbio – aggiungendo comunque che “abbiamo un’economia reale molto buona adesso”. Trichet ha sottolineato che “abbiamo ancora un fenomeno che dovrebbe imporre alla banca centrale di essere cauta nella propria linea di condotta”, tuttavia “una politica molto accomodante non può durare per sempre, né in Europa, né nel resto del mondo”.