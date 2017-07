Le turbolenze sulla Casa Bianca fanno volare l’oro

(Teleborsa) – Prezzo dell’oro in rialzo sospinto dalla debolezza del dollaro statunitense sulla scia delle difficoltà che sta affrontando la Casa Bianca.

Il metallo prezioso, bene rifugio per eccellenza, ha tutte le carte in regola per continuare la fase rialzista degli ultimi giorni. A pesare sulla divisa statunitense sono state soprattutto le notizie che hanno riguardato negli ultimi giorni, l’amministrazione Trump. In particolare, il fallito tentativo di riformare l’Obamacare, dopo che i senatori del partito repubblicano hanno posticipato il voto per l’abrogazione della riforma sanitaria per introdurre un loro piano di salute pubblica.

Anche gli ultimi dati deludenti sull’economia statunitense, hanno offerto un sostegno all’oro, poiché diminuiscono ulteriormente le possibilità di un terzo innalzamento dei tassi d’interesse da parte della Fed, nell’anno in corso.