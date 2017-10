Le dichiarazioni di Trump sul debito di Porto Rico agitano Wall Street

(Teleborsa) – Le dichiarazioni di Donald Trump sul debito di Porto Rico fanno tremare Wall Street.

In visita sull’isola, devastata dall’uragano Maria lo scorso 20 settembre, l’inquilino della Casa Bianca, durante un’intervista a Fox News, ha dichiarato che il debito portoricano “dovrà essere spazzato via”.

“Devono un sacco di soldi a Wall Street e noi dobbiamo spazzare via il debito. Qualcuno gli dovrà dire addio, non so se Goldman Sachs, chiunque sia creditore gli dica addio” ha dichiarato, mandando in fibrillazione non solo i bond portoricani ma anche e aziende che offrono protezioni contro il loro fallimento.

Tra queste MBIA, che sta cedendo il 7,6% a Wall Street, Ambac Financial e Assured Guaranty. Queste ultime dopo un avvio di seduta disastroso si sono riportate sulla parità.



Porto Rico non deve solo fare i conti con l’uragano che ha messo in ginocchio il Paese, ma anche con un debito monstre di circa 70 miliardi di dollari, un elevato tasso di disoccupazione e un tasso di povertà del 45%.