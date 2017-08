Le borse tentano il recupero. In salita Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) – Partenza all’insegna della positività per le principali borse europee, con gli investitori che restano in attesa dell’avvio del forum di Jackson Hole, da cui potrebbero giungere indicazioni di politica monetaria. Il simposio prenderà il via giovedì 24 agosto e terminerà sabato 26 agosto, ma i giorni di fuoco saranno giovedì e venerdì, quando parleranno rispettivamente il numero uno della BCE, Mario Draghi, e quello della Fed, Janet Yellen.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,179. Sul fronte macro, l’unico spunto di rilievo per la seduta odierna è rappresentato dall’indice Zew sulla fiducia degli investitori tedeschi, stimato in calo a 15 nel mese di agosto, dai 17,5 di luglio, pur nel contesto di un’economia in salute, come sottolineato ieri dalla Bundesbank.

L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,14%, a 47,91 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 162 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,03%.

Nello scenario borsistico europeo giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,7%. Londra, riflette un moderato aumento dello 0,64%. In avanti anche Parigi, con un +0,61%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,63%.

Automotive (+1,76%), Servizi per la finanza (+0,99%) e Immobiliare (+0,93%) in buona luce sul listino milanese.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fiat Chrysler (+2,97%) e sulla sua scia anche Exor (+1,43%): a spingere il Lingotto il rinnovato interesse sull’intero gruppo FCA da parte dei cinesi di Great Wall Motor Co.

Tra le banche, in luce Unicredit (+1,07%) e UBI Banca (+1,05%).

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cerved Information Solutions (+1,30%), IGD (+1,11%), Biesse (+0,99%) e Maire Tecnimont (+0,98%). Le peggiori performance, invece, si registrano su FILA, che ottiene -0,88%.