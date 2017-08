Le borse europee chiudono in moderato rialzo

(Teleborsa) – Le borse europee chiudono la seduta di Ferragosto con buoni guadagni. Senza direzione intanto lo S&P-500 sulla borsa a stelle e strisce.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,25%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,53%.

Tra gli indici di Eurolandia poco mosso Francoforte, che mostra un +0,1%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,41%, piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,36%.