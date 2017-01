Le 10 città must di British Aitways da visitare nel 2017 con in testa Asia e Sud America

(Teleborsa) – Per il 2017 British Airways rende nota la sua annuale classifica delle destinazioni più hot da visitare, con Asia e Sud America in cima alla lista: Hong Kong, Pechino, Shanghai, Rio de Janeiro, Santiago del Cile, Buenos Aires, Barbados, New Orleans, Johannesburg, e Dubai sono le 10 “città must” per l’anno appena cominciato.

Asia e Sud America, come si vede, guidano la classifica delle mete da inserire nella propria lista dei desideri: Hong Kong, Pechino e Shanghai, regine del fascino orientale, dai panorami mozzafiato e dalla gastronomia tra le esotiche e gustose, mentre in Sud America si può scegliere tra Rio de Janeiro, Buenos Aires e Santiago del Cile.

Mark Moscardini, Regional Commercial Manager di British Airways per il Sud-Est Europa e il Nord Africa, commenta: “I viaggiatori sono ormai sempre più ambiziosi e cercano esperienze memorabili, vacanze da ricordare per sempre. La lista delle destinazioni da non perdere quest’anno riflette esattamente quest’esigenza. Asia e America Latina sono tra le mete più popolari per chi viaggia con lo zaino in spalla e vuole esplorare, ma abbiamo anche notato un incremento dei passeggeri che sceglie questi luoghi per una vacanza di relax. L’introduzione del nostro nuovo Boeing 787 Dreamliner sulla rotta di Santiago del Cile è la dimostrazione che ci aspettiamo di registrare un crescente interesse in queste aree appunto per il 2017”.

Santiago del Cile è tra l’altro la rotta più lunga di British Airways, con un volo non-stop da Londra della durata di 14 ore e 40 minuti. L’aerolinea britannica vola verso 199 destinazioni in tutto il mondo, con 19 voli giornalieri dall’Italia a Londra Heathrow, l’hub europeo che insieme a Parigi Charles De Gaulle e Francoforte am Main è la porta che apre le strade del resto del mondo.

E per concedere a tutti i viaggiatori la possibilità di iniziare a creare il proprio network di ricordi di viaggio, la compagnia aerea britannica ha inoltre lanciato delle speciali tariffe promozionali, proponendo prezzi scontati per viaggiare in tutto il mondo, prenotando su suo sito ba.com dal 5 gennaio al 1 febbraio 2017.