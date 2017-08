L’autorità del porto di Valencia investe 100 milioni per le reti ferroviarie

(Teleborsa) – L’Autorità portuale di Valencia ha annunciato investimenti pari a 100 milioni di euro per migliorare gli accessi ferroviari allo scalo. Secondo le previsioni, i lavori partiranno nel 2018 e si concluderanno nel 2021.

Il piano fornito dal porto iberico prevede nel 2018 la realizzazione dei primi tre lotti di lavori da 5,5 milioni di euro, di cui 3 milioni saranno investiti nella modernizzazione del terminal ferroviario del molo Principe Felipe e 2 milioni per la rete dell’antico Astillero. Altri 7,6 milioni serviranno per migliorare la linea Sagunto-Teruel-Zaragoza e 1 milione per lo sviluppo del terminal Fuente de San Luis che fa parte della rete transeuropea dei trasporti nel Corridoio Mediterraneo che tocca Valencia.

Tra il 2019 e il 2021 invece i milioni investiti saranno 48 per lavori alle stazioni ferroviarie e di miglioramento globale delle reti anche per accogliere treni ad alta velocità.