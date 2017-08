L’Antritrust multa FS per sistema prenotazioni

(Teleborsa) – Trenitalia è stata multata dall’Antitrust che ha comminato alla società del gruppo Ferrovie dello Stato una sanzione da 5 milioni di euro.

L’Autorità ha motivato la decisione per “pratica commerciale scorretta” inerente il sistema telematico di ricerca e acquisto dei titoli di viaggio accessibile alla clientela sul sito aziendale, tramite le emettitrici self-service di stazione e la App Trenitalia per smartphone e tablet.

Il Garante ha accertato che “l’insieme di soluzioni di viaggio proposte a seguito di una ricerca su tali strumenti informatici omette numerose soluzioni con treni regionali (generalmente più economiche), pur trattandosi di alternative sostituibili a quelle invece mostrate, alterando in questo modo la scelta del consumatore”.

L’Antitrust ha imposto inoltre a Trenitalia di “pubblicare una dichiarazione rettificativa per informare i consumatori sul proprio sito internet, sull’App e sulle emettitrici self service presenti in stazione”.