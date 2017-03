L’Antitrust avvia un’istruttoria sui servizi di elisoccorso

(Teleborsa) – L’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio a carico di una serie di società operanti nei servizi di elisoccorso: Babcock Mission Critical Services Italia (un tempo nota come Inaer Aviation Italia), Airgreen, Elifriulia, Heliwest, Eliossola, Elitellina, Star Work Sky di Giovanni Subrero & C. e dell’Associazione Elicotteristica Italiana.

L’istruttoria è volta ad accertare se tali imprese, anche tramite l’associazione di categoria, abbiano posto in essere un’intesa volta condizionare in senso anticompetitivo le gare per i servizi di elisoccorso (HEMS) e anti-incendio boschivo (AIB).

In particolare, dall’analisi di svariate gare nel settore di riferimento parrebbe emergere un ricorrente pattern di partecipazione da parte di tali imprese caratterizzato da assenza di sovrapposizione nelle relative offerte e dalla formulazione di ribassi sulle basi d’asta particolarmente esigui, a volte prossimi allo zero. La descritta, ipotizzata, condotta anticompetitiva pare essersi realizzata anche attraverso l’uso distorto dei raggruppamenti temporanei di imprese, impiegati dalle Parti al fine precipuo di spartirsi le commesse disinnescando il meccanismo competitivo tipico di una gara pubblica.

Nei giorni scorsi, funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società interessate, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Il procedimento si concluderà entro il 31 ottobre 2018.