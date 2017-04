Landi Renzo balza a Piazza Affari

(Teleborsa) – Closing previsto entro il 31 luglio per l’accordo preliminare per la cessione di un ramo d’azienda riguardante una parte del centro tecnico (composto da laboratori, attrezzatura e materiali vari) tra Landi Renzo e il Gruppo AVL.

L’intesa è stata siglata lo scorso 20 aprile. Il perfezionamento dell’operazione è sospensivamente condizionato al completamento di alcune attività prodromiche alla cessione secondo la prassi di mercato, ivi inclusa la conclusione dell’attività di due diligence (attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all’oggetto della trattativa) legale e tecnica da parte dell’acquirente. L’accordo prevede, tra le altre cose, che il corrispettivo della cessione sia pari a 5,7 milioni di euro al lordo delle passività trasferite stimabili per circa 100.000 euro. In base ai termini dell’intesa il corrispettivo della cessione sarà corrisposto in più tranche. La somma costituisce solo quota parte dell’investimento complessivo che AVL effettuerà nell’acquisizione e nello sviluppo del ramo d’azienda.

“L’operazione – spiega una nota – avrà un impatto negativo per circa 500.000 Euro sul bilancio 2017, per la minusvalenza sul valore di libro degli asset trasferiti, con un impatto positivo per circa 1.000.000 di Euro a livello di cassa. Ma, a partire dal 2018, avrà un impatto fortemente positivo per la riduzione dei costi fissi, con un miglioramento dell’EBIT di circa 3.000.000 di euro su base annua e dell’EBITDA di circa a 1.500.000 di euro annui a parità di perimetro, nonché un impatto positivo di circa 2.000.000 di euro annui a livello di gestione finanziaria (minori costi e pagamento del prezzo). La cessione del ramo consente inoltre di ridurre gli investimenti su base annua di una cifra tra 500 e i 700 mila euro necessari per mantenimento e upgrade delle attrezzature cedute”.

A Piazza Affari, il titolo di Landi Renzo balza del 6,30%