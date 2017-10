Lagarde, FMI pronto a migliorare le previsioni di crescita mondiale

(Teleborsa) – “La ripresa economica mondiale, tanto attesa, si sta consolidando” e i tre quarti del globo stanno godendo di un aumento economico con “un’accelerazione che è più ampia a partire dall’inizio del decennio”. Parola di Christine Lagarde.

Il direttore del Fondo Monetario Internazionale mette però in guardia sul fatto che la crescita è ancora “debole” e invita i Governi a spingere sull’acceleratore delle riforme con una visione “a lungo termine”.

Il numero del FMI in un discorso pronunciato ieri alla Harvard University ha spiegato che l’organizzazione con sede a Washington si prepara a migliorare la propria prospettiva per la crescita globale. Il Fondo Monetario Internazionale la prossima settimana offrirà, infatti, previsioni di crescita “ottimistiche”. Questo non esime i Paesi a sfruttare lo “slancio economico” per approfondire le necessarie riforme strutturali.”La prossima settimana aggiorneremo le nostre previsioni in vista dell’Assemblea annuale e probabilmente saranno più ottimistiche (rispetto a luglio)”, ha dichiarato Christine Lagarde.