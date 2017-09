L’Aeroporto di Torino collegato ad Atene nell’estate 2018

(Teleborsa) – La compagnia aerea Aegean consentirà nell’estate 2018 di collegare l’Aeroporto di Torino ad Atene e alle destinazioni elleniche del proprio network. Il volo diretto con la capitale greca sarà attivato il 6 giugno 2018 con frequenza bisettimanale, nei giorni di mercoledì e venerdì, e servito con un Airbus A319 da 144 posti.

I passeggeri avranno la possibilità di proseguire per ben 32 destinazioni in Grecia, tra cui tutte le isole tradizionali mete turistiche dell’Egeo. Il volo di linea di Aegean per Atene arricchisce l’offerta da Torino verso la Grecia, attualmente servita solo dai collegamenti di Volotea con Corfù e Skiathos e dai charter per Creta e Rodi