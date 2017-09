La Scuderia Ferrari rinnova l’accordo con Philip Morris

(Teleborsa) – Ferrari annuncia che la Scuderia Ferrari ha rinnovato l’accordo pluriennale con Philip Morris International.

“Con la firma del contratto – sottolinea la casa del cavallino rampante – – ontinua la collaborazione da oltre 40 anni tra Philip Morris International e la Scuderia Ferrari.

Nonostante il rinnovo di questo importante accordo, il titolo ferrari stamattina si muove al ribasso in borsa, dove cede lo ,87% in una giornata negativa per l’intero mercato.