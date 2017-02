La Roma tifa per il nuovo Stadio: azioni fanno goal in Borsa

(Teleborsa) – E’ una grande giornata in Borsa per l’A.S. Roma, che festeggia la vittoria di ieri contro l’Inter per 3 a 1 e, soprattutto, la costruzione del nuovo Stadio, in grado secondo le statistiche specializzate in materia di portare nelle casse del club capitolino risorse aggiuntive.

Uno studio condotto fra le principali società quotate rileva infatti che la costruzione e gestione di uno stadio di proprietà è in grado di incrementare gli introiti rispetto ai diritti calcistici fra il 50% ed il 150% per le società di calcio.

Ecco perché il via libera del sindaco Virginia Raggi e del suo staff alla costruzione dello Stadio di Tor di Valle sta infiammando le azioni della Roma in Borsa, con un progresso dell’8,17%.

Certamente, le dimensioni del progetto non sono quelle originarie (la cubatura è stata tagliata del 60%) e le torri sono cadute prima ancora di venire alla luce, ma il progetto piace comunque al mercato, che ora scommette sui maggiori profitti che deriveranno al club.