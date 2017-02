La Nato bacchetta l’Italia: “Deve spendere di più per la difesa”

(Teleborsa) L’Italia deve spendere di più per la difesa. La tirata d’orecchie arriva direttamente dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

L’Italia, (che spende l’1,11%, in aumento comunque rispetto al 2015), però, non è la sola a non aver rispettato l’obiettivo fissato dalla Nato di spendere il 2% del Pil per la difesa. Nell’elenco dei “cattivi” ci sono anche la Germania l’1,19%, la Francia l’1,78% (è la più vicina al target tra i ‘ritardatari’), la Turchia l’1,56%, il Canada lo 0,99% e il Lussemburgo, che è quello che spende meno, fermo allo 0,44% del Pil: ora tutti chiamati a “fermare i tagli” al settore e “iniziare ad aumentare la spesa per la difesa”.

Queste le parole di richiamo pronunciate nella giornata di ieri da Stoltenberg, nel corso della conferenza stampa a Bruxelles alla vigilia della riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza.

“Siamo consapevoli – dice Stoltenberg, rispondendo in merito ai vincoli di bilancio che l’Italia ha, come altri Paesi, per via del patto di stabilità – che diversi alleati della Nato hanno difficoltà con i bilanci, con il deficit e affrontano sfide su come aumentare le spese per la difesa. Ciò detto, si tratta sempre di come dare la priorità alla difesa”.

E aggiunge: “Non ci aspettiamo che tutti gli alleati rispettino l’obiettivo del 2% immediatamente, ma ci aspettiamo che tutti gli alleati fermino i tagli al settore e inizino ad aumentare la spesa per la difesa. Ed è questo il caso anche dell’Italia. Il quadro è misto: alcuni Paesi sono al 2% o vicini al 2%, altri invece hanno difficoltà. Io continuerò a sottolineare che tutti gli alleati devono rispettare gli impegni che hanno preso”.

USA, GRECIA E REGNO UNITO OK – Secondo i dati Nato basati sul Pil stimato per il 2016 e pubblicati a luglio, solo Usa (3,61% del Pil), Grecia (2,38%), Regno Unito (2,21%), Estonia (2,16%) e Polonia (2%) tra gli alleati rispettano l’obiettivo.

PINOTTI: “LIEVE INCREMENTO SPESE PER LA DIFESA, AVANTI COSI'” – Non tarda ad arrivare la replica del ministro Roberta Pinotti all’arrivo alla Ministeriale della Nato che sottolinea piccoli, ma incoraggianti segnali: “Fra il 2015 e il 2016 l’Italia ha avuto un incremento, leggero ma pur sempre un incremento, delle spese per la Difesa. Ciò, ha sottolineato la titolare della Difesa, “segnala finalmente un’inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti. Il nostro impegno è andare avanti in questo senso”.