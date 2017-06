La manovra incassa l’ok della commissione Senato

(Teleborsa) – E’ arrivato il via libera alla manovra aggiuntiva dalla Commissione Bilancio del Senato che ha già incassato l’ok della Camera.

Il testo del provvedimento si prepara ad approdare oggi, 14 Giugno, in Aula. Al termine della discussione generale è attesa la richiesta di fiducia da parte del Governo che dovrebbe essere votata giovedì mattina, 15 Giugno.

ieri, 13 giugno, si è aperta un’altra settimana parlamentare piena con la tensione rimane alta. Dopo il flop della riforma elettorale della scorsa settimana vittima dell’assalto dei franchi tiratori e il primo risultato elettorale delle comunali, i senatori si sono seduti sugli scranni di Palazzo Madama più agguerriti che mai.

L’agenda dei lavori è fittissima e prevede oltre la Manovra bis anche l’esame della Riforma di codice penale-prescrizione e il Codice antimafia. E poi ancora, diritto di cittadinanza, Legge sulla concorrenza, Biotestamento per cui sono previste audizioni in commissione a Palazzo Madama per tutta la settimana.