La Juventus vince anche fuori dal campo con un modello di business innovativo

(Teleborsa) – Prima in classifica in campionato e vincente come modello di business, la Juventus di Andrea Agnelli continua a mietere successi anche dal punto di vista commerciale e di marketing. Leggendo attentamente l’ultimo bilancio depositato ed approvato dagli azionisti, quello 2015/16, si nota come i ricavi da sponsorizzazioni ed Adv si attestano intorno ai 70 milioni di euro, con un incidenza sul fatturato stesso di circa il 18%, bilancio che ha generato al club di Torino ricavi per circa 390 milioni di euro: trend positivo quindi per la Juve visto che nel precedente esercizio l’incidenza della voce marketing era del 15% su di un fatturato di 384.

Vincere conta, ma lavorare bene anche e su questo lo staff messo in piedi dall’erede dell’avv. Agnelli può contare su profili e su expertise di primissimo livello; un gruppo di lavoro che ha portato in dote al club bianconero diverse posizioni ed interlocutori commerciali di primissimo livello suddivisi in maniera intelligente. La Juventus può contare su due Main Sponsor ufficiali che sono la Jeep (gruppo FCA ) e l’Adidas che è qualcosa in più del classico sponsor tecnico, per poi passare agli Official Partner di prima fascia, che in totale sono 11 ed in questo caso sono tutte multinazionali, attente al mercato di massa come Tim, Samsung, Balocco, Ubi Banca , Randstad, Good Year, Philips, Noberasco oltre a Frecciarossa, Premium e Sky. Mentre per il posizionamento degli Official Partner di secondo livello, che in totale sono 22, la Juve ha puntato su partner decisamente più popolari e più legati al mondo del calcio e dei tifosi (videogames, orologi, moda, trading online, scommesse sportive etc.)

Interessante lo sviluppo del 4 settore commerciale, denominato “Regional Partner” – un progetto commerciale pilota, che vede la Juventus impegnata nel ricercare partner strategici su mercati geograficamente più lontani dall’Italia: sponsor utili per la penetrazione del brand Juventus nel mondo.