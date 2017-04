La Grecia torna protagonista all’Eurogruppo

(Teleborsa) – Le istituzioni europee sono fiduciose sulla possibilità di raggiungere un accordo con la Grecia tornata protagonista all’Eurogruppo informale di Malta.

Sul tavolo dei 19 Ministri delle Finanze europei c’è lo sblocco di una nuova tranche di aiuti per Atene. Le risorse sono necessarie per il Paese che dovrà rimborsare più di 7 miliardi di euro di debiti.

Per mesi i negoziati tra Grecia, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale sono rimasti in stallo a causa delle divergenze tra le parti sui progressi fiscali raggiunti dalla Grecia. In cambio degli aiuti, vengono chiesto al governo greco nuove riforme, soprattutto sul lavoro.

“La Grecia è il principale argomento sul tavolo e si possono fare buoni progressi sui parametri dell’accordo che ci consentirebbe di concludere la seconda revisione del piano di aggiustamento e di far rientrare l’FMI nel contribuire agli aiuti”, ha affermato il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis.

Ottimista sul raggiungimento di un accordo anche il Presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem. “Nelle ultime settimane abbiamo lavorato intensamente con i greci, la cosa buona è che abbiamo ottenuto risultati. Ma prima lo riferirà ai ministri, poi ne parlerò con la stampa. Comunque mi sento su un orientamento positivo”.