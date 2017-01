La Freccia Fashion di Trenitalia a Pitti Uomo 91

(Teleborsa) – La Freccia Fashion, edizione speciale per “Pitti Uomo 91” del magazine free di FS Italiane dedicato ai clienti delle Frecce Trenitalia, in distribuzione gratuita da oggi e fino al 13 gennaio in occasione della kermesse fiorentina dedicata alle nuove tendenze della moda.

Ul numero speciale delle edizioni La Freccia, in formato extra large e dai contenuti in italiano e inglese, si inserisce all’interno della manifestazione toscana dove protagonista assoluta dei saloni invernali è la danza, nella sua molteplicità di linguaggi e tendenze contemporanee. Cover dedicata a Carlo Volpi, amante della maglieria d’autore, con servizi e immagini che per quattro giorni accompagneranno la fiera più importante per il menswear raccontando i nuovi talenti della moda e affermati marchi internazionali, ma anche le piccole realtà che si impegnano nella ricerca e nell’immagine del futuro nel vestire maschile. Tra le maggiori voci del panorama internazionale quella del couturier britannico tra i più apprezzati della sua generazione Paul Smith, che su La Freccia Fashion presenta la sua nuova linea.

La Freccia Fashion fa parte degli speciali in grande formato delle Edizioni La Freccia, che oltre allo storico mensile di bordo annoverano, tra gli altri, Frecciaviaggi, La Freccia Arte, La Freccia Design e La Freccia Gourmet. Le Edizioni La Freccia sono consultabili online, disponibili su ISSUU e nella sezione Media ed Eventi del sito fsitaliane.it.

L’edizione speciale di FS Italiane dedicata a Pitti Uomo 91 è in distribuzione gratuita alla manifestazione e sulle Frecce di Trenitalia dirette nel capoluogo toscano.