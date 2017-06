La Fed non rassicura. Borse giù anche con l’effetto Trump

(Teleborsa) – Piazza Affari e le altre borse europee proseguono gli scambi in rosso, reagendo negativamente alle indicazioni arrivate dalla Fed ed all’aggravarsi della posizione di Trump per il Russiagate.

Quanto alla Fed, ha confermato un rialzo dei tassi ed annunciato per la prima volta che inizierà a ridurre il suo enorme bilancio mediante la vendita di asset acquisiti con il Piano QE. Quanto ai futuri rialzi dei tassi, nulla di nuovo, si continuerà con gradualità.

Oggi si è riunita anche la Bank of England, che ha confermato tassi e QWU invariati come atteso. Domani sarà la volta della bank of Japan.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,57%. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a 173 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,01%.

Nello scenario borsistico europeo preda dei venditori Francoforte, con un decremento dello 0,89%, vendite prevalenti a Londra, che soffre un calo dell’1,17%, giù anche Parigi, che registra un ribasso dell’1,01%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,62%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente CNH Industrial, con un progresso del 3,03%, dopo la conferma del giudizio outperform da parte di Mediobanca.

In luce Ferragamo, con un ampio progresso dell’1,65%.

Andamento positivo per Campari, che avanza di un discreto +1,07%.

Piccoli passi in avanti per Mediobanca, che segna un incremento marginale dello 0,59%.

Le peggiori performance sono quelle dell’energia con Saipem che flette del 2,94% e Italgas di 2,63 punti percentuali.

Seduta drammatica per Yoox, che crolla del 2,51%.

Sensibili perdite per Leonardo, in calo del 2,23%.