La fatturazione elettronica compie due anni

(Teleborsa) – Sono 73mila le imprese, piccole fornitrici della Pubblica Amministrazione che si sono progressivamente registrate sulla piattaforma online per utilizzare fatture solo ed esclusivamente in formato elettronico. Lo rende noto Unioncamere spiegando che sono passati due anni da quando è scattato l’obbligo della fatturazione online.

L’Unione italiana delle camere di commercio spiega che sono quasi 660mila le fatture emesse tra ottobre 2014 e febbraio 2017 attraverso il portale grazie al quale le Piccole e Medie Imprese (PMI) possono gestire senza alcun costo l’intero ciclo di vita delle fatture elettroniche.

Per il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello, “il servizio di fatturazione elettronica del sistema camerale è un esempio concreto del contributo che le Camere di commercio possono e vogliono dare per la digitalizzazione del Paese, nodo fondamentale sulla strada della modernizzazione del sistema imprenditoriale”.

Le imprese che hanno finora utilizzato il servizio delle Camere di commercio sono in prevalenza di piccole dimensioni: imprese individuali nel 41% dei casi, società di persone in quasi il 23%. Un ulteriore 30% è rappresentato dalle società di capitali mentre residuali sono le altre forme giuridiche. Si tratta di imprese piccole anche in termini economici: quasi il 70%, infatti, ha un fatturato inferiore al milione di euro. Di queste, il 20% fattura complessivamente meno di 100mila euro l’anno. Quasi tutte, infine, hanno meno di 15 addetti.