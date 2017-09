La crescita dei Paesi G20 acquista slancio

(Teleborsa) – Si rafforza la crescita nelle 20 maggiori economie del mondo. Secondo la rilevazione trimestrale effettuata dall’OCSE, il PIL aggregato dei Paei dell G20 ha segnato un incremento dello 0,9% nel secondo trimestre, a fronte dello 0,8% riportato nei primi tre mesi dell’anno.

Su base annua, l’espansione è stata pari al +3,6% e si confronta con il +3,4% di inizio anno.

La crescita nella Zona euro ha accelerato dello 0,6% rispetto al +0,5% rilevato nel trimestre precedente,.

E’ salita fortemente in Turchia al 2,1% (rispetto all’1,3% del primo trimestre del 2017), registrando l’espansione trimestrale più elevata tra le economie del G20.

Il PIL è aumentato in modo significativo anche in Cina (+1,7% rispetto all’1,3% del trimestre precedente), in Sudafrica (+0,6% da -0,1%) e in Australia e negli Stati Uniti (entrambi +0,8% da +0,3% nel trimestre precedente). Si espande, seppur in misura minore, anche in India (all’1,4% dall’1,3%), in Canada (all’1,1% dallo 0,9%), in Giappone (allo 0,6% da +0,3%) e in Regno Unito (a +0,3%, da +0,2%).

La crescita è rimasta stabile in Indonesia (+1,2%), in Francia (+0,5%) e, in Italia (+0,4%), mentre ha registrato un rallentamento notevole in Brasile (allo 0,2% dall’1%) e in Corea (allo 0,6% dall’1,1%). L’economia, sempre secondo l’OCSE, si è indebolita in Germania e in Messico (entrambi +0,6% da +0,7%).