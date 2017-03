La canadese Air Transat si rafforza in Italia. Fiumicino resta lo scalo maggiore

(Teleborsa) – Air Transat si consolida sul mercato italiano, rafforzando gli investimenti a partire dalla primavera, soprattutto all’Areoporto di Fiumicino, pe ril quale il Canada rappresenta il quarto mercato di lungo raggio.

Nell’ambito del piano di espansione, la compagnia aerea canadese offrirà 17 voli diretti a settimana Italia-Canada, per una capacità di oltre 108 mila posti (+10%).

Roma Fiumicino si conferma il principale aeroporto per il vettore canadese: dal 1° aprile 2017 la compagnia riprende i voli non-stop da Roma per Montréal (5 voli settimanali) e dal 16 aprile da Roma per Toronto (6 collegamenti settimanali). Roma riconferma 11 voli non-stop Roma Fiumicino – Canada (Toronto e Montréal)

Air Transat ha anche ampliato il suo network dalla città di Venezia, che vedrà un nuovo volo di venerdì per Montréal dal 23 giugno 2017. Infine dal 28 giugno 2017 riprenderà inoltre il collegamento non-stop da Lamezia a Toronto con 1 volo settimanale. La compagnia canadese offre anche opzioni di volo multi-destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e ripartire da un’altra senza alcun costo aggiuntivo.

“Celebriamo quest’anno il nostro 30° anniversario ed è importante sottolineare l’importanza del mercato italiano in occasione di questa ricorrenza”, commenta Gilles Martin, Director Sales & Distribution Long Haul Air Transat.

“L’appuntamento stagionale di Air Transat sullo scalo di Fiumicino è la testimonianza del rapporto di successo che lega da anni la compagnia e Aeroporti di Roma”, dichiara Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma.

Per il 2017, per la prima volta, è prevista un’offerta complessiva di oltre mezzo milione di posti tra Fiumicino e le destinazioni canadesi. Nel 2016 hanno volato tra Roma ed il Canada ben 450.000 passeggeri con una crescita del 3,6% rispetto al 2015.