La borsa di Tokyo chiude in rosso. Cautela in Asia in attesa di risposte dalla Fed

(Teleborsa) – I mercati asiatici chiudono una seduta impostata alla cautela, ma la peggiore è la borsa giapponese, che termina gli scambi in rosso. A pesare sui mercati c’è l’attesa per le minutes del FOMC stasera, in vista delle future decisioni della Federal reserve sui tassi, dopo i positivi dati macro usciti nell’ultimo periodo.

La Borsa di Tokyo chiude in rosso, con l’indice Nikkei che ha ceduto lo 0,12% a 19.729 punti, mentre il Topix è sceso dello 0,77% a 1.244 punti. Seul chiude gli scambi in rialzo con un incremento dello 0,60%.

Meglio le borse cinesi, con Shanghai che registra un incremento dello 0,68% e Shenzhen dello 0,90%, mentre Taiwan perde lo 0,20%.

Prevalentemente positive le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, con Hong Kong avanza dello 0,63%, Kuala Lumpur dello 0,04%, Jakarta dello 0,26% e Mumbay dello 0,19%, mentre Singapore cede lo 0,93% e Bangkok lo 0,26%.

Altrove, fa piuttosto bene Sydney che sale dello 0,46%.