La borsa di Tokyo chiude in rialzo, aiutano i dati USA

(Teleborsa) – Finale positivo per le principali borse asiatiche dove la piazza di Tokyo ha chiuso in forte rialzo in scia ad alcuni importanti dati macro, specie quelli sul mercato del lavoro USA, che saranno vagliati attentamente dalla Fed alla riunione di metà giugno. Oggi si attende il Job Report, che sarà pubblicato dal Bureau of Labour Statistics, ma intanto il report di ADP sugli occupati nel settore privato è apparso piuttosto forte.

Alla Borsa di Tokyo, l’indice Nikkei ha bucato al rialzo la soglia dei 20 mila punti chiudendo a 20.177,28 punti, con un rialzo dell’1,6%. Il più ampio Topix ha chiuso in progresso dell’1,64% a 1.612,20 punti.

Miste le borse cinesi dopo la contrazione della manifattura a maggio: Shanghai termina sulla parità, mentre Shenzhen sale dello 0,52%. Bene Seul (+1,08%) e Taiwan con un +0,65%.

Bene le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, con Hong Kong che sale dello 0,35%, Kuala Lumpur dello 0,55% e Mumbay in salita dello 0,37%. Singapore guadagna lo 0,09%, Bangkok lo 0,32% e Sydney lo 0,84%. Si muove in controtrend Jakarta che lima lo 0,11%.