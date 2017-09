Kourou: Ariane 5 con motori a combustibile solido di Avio mette in orbita altri 2 satelliti

(Teleborsa) – Ancora AVIO alla ribalta con la quinta missione 2017 del lanciatore Ariane 5 di Arianespace dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) che dal poligono spaziale di Kourou, nella Guiana francese, ha posizionato in orbita i satelliti Intelsat 37e e BSAT-4a. L’industria italiana di Colleferro, vicino a Roma, oltre che ad aver ideato e realizzato VEGA conosciuto oramai come il “razzo dei record” giunto solo un mese fa al suo decimo successo consecutivo, produce infatti per il più grande lanciatore Ariane i motori a propulsione solida e la turbopompa ad ossigeno liquido.

Intelsat 37e, da poche ore regolarmente in orbita, è il quinto satellite della costellazione Intelsat EpicNG e rappresenta un’evoluzione dei precedenti satelliti EpicNG. Servirà ad assicurare trasmissioni più efficienti per clienti di telefonia mobile e istituzionali situati sui continenti americano, africano ed europeo.

Il secondo satellite rilasciato da Ariane 5 è BSAT-4a, progettato e costruito dall’operatore B-SAT con sede in Giappone. Questo satellite sarà utilizzato per aumentare la disponibilità di servizi televisivi digitali diretti via satellite nell’arcipelago giapponese.

Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, il Gruppo che solo pochi giorni fa si è assicurato la fornitura ad Arianespace per altri 10 Razzi Vega”, ha dichiarato: “E’ trascorso solo un mese dal decimo lancio consecutivo di successo di Vega e ci ritroviamo a commentare un altro volo perfettamente riuscito del lanciatore Ariane 5: si tratta della settima missione di successo realizzata nel 2017 (5 per Ariane 5 e 2 per Vega) che testimonia, oltre alla grande affidabilità dei nostri prodotti, l’efficacia della collaborazione di Avio con Arianespace e con i partner industriali europei.

Avio, quotato alla Borsa di Milano dal 10 aprile 2017, è un Gruppo internazionale leader nel settore dei lanciatori spaziali, nella propulsione e nel trasporto spaziale. È presente in Italia, Francia e Guyana Francese con 5 insediamenti ed impiega a livello del consolidato 760 persone; nel 2016 ha avuto ricavi per 292 milioni di euro.