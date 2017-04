KI Group torna in utile nel 2016 ma non distribuisce dividendo

(Teleborsa) – KI Group ha chiuso i conti 2016 con un risultato netto da attività in funzionamento in utile per 0,5 milioni di euro da una perdita di 0,9 milioni nel 2015. L’utile netto della Capogruppo è pari a 0,4 milioni, che il Cda ha proposto di portare a nuovo senza distribuire dividendo.

I ricavi sono calati del 5,5% a 52,9 milioni, mentre l’EBITDA è balzato del 21,2% a 2,23 milioni. Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 8,2 milioni (negativa per 6,9 milioni al 31 dicembre 2015).

Il titolo sta facendo molto bene oggi a Piazza Affaroi, dove avanza del 5,62%.