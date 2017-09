Juventus in denaro dopo conti e vittoria in Campionato

(Teleborsa) – Grande giornata per la società che opera nel settore del calcio professionistico, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,29% dopo la vittoria per 4-0 della partita di Campionato contro il Torino. Venerdì scorso il club di proprietà della famiglia Agnelli ha diffuso i conti annuali, che hanno registrato utili e ricavi in crescita.

L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Juventus. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,81 Euro. Primo supporto visto a 0,796. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,787.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)