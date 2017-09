Juventus in affanno dopo i risultati annuali

(Teleborsa) – Giornata più nera che bianca per la Juventus, che sta facendo un moderato -0,87% dopo la chiusura dell’anno 2016/2017.

La squadra di proprietà degli Agnelli mette a segno utili e ricavi in crescita (a 42,6 milioni di euro e 562 milioni, rispettivamente), e precisa che i primi saranno destinati ad ingrossare le riserve societarie. Al netto dei risultati sportivi per questa stagione, per l’esercizio 2017/2018 si prevede un risultato in perdita.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 0,8152 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 0,7832. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 0,7663.

