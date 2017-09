“JOON” è in pista: la “sorellina” di Air France decollerà il 1 dicembre

(Teleborsa) – Il Gruppo Air France-KLM ha presentato Joon, un’esperienza di viaggio di nuova generazione. Compagnia che è stata pensata per soddisfare le aspettative di una nuova generazione di viaggiatori, con flessibilità ed esperienza personalizzata.

Franck Terner, CEO di Air France, ha dichiarato: “Joon è un nuovo modello di linea aerea, che si posiziona tra un modello tradizionale e una compagnia aerea low cost, con una nuova esperienza di viaggio per tutti i clienti. Joon è uno dei nostri maggiori progetti come parte del piano strategico Trust Together e sarà una delle priorità di Air France nella sua offensiva per conquistare la quota di mercato. Joon accelererà lo sviluppo del Gruppo e sarà parte integrante della rete e del portafoglio delle compagnie aeree appunto del Gruppo: complementari e estremamente potenti in partenza dalla Francia”.

Jean-Michel Mathieu, CEO di Joon, ha aggiunto: “Per creare Joon abbiamo lavorato insieme, per definire una nuova offerta nell’industria del trasporto aereo, in uno spirito di creatività, innovazione e agilità. Joon è la sorellina di Air France , che rompe con la tradizione e si ispira alle nuove aspettative dei viaggiatori per offrire un’esperienza che va oltre le porte degli aeromobili”.

Per fare tutto questo, 140 assistenti di volo e piloti qualificati provenienti da Air France forniranno ai loro clienti un’esperienza di viaggio di nuova generazione verso sei destinazioni in partenza da Parigi-CDG, operate con Airbus A320 / A321 e Airbus A340 / A350.

Si comincia il 1 dicembre 2017 in Europa: Barcellona 51 voli settimanali; Berlino 37 voli settimanali; Lisbona 28 voli settimanali; Porto 3 voli settimanali. Dall’estate 2018 il lungo raggio, in Brasile e nelle Seychelles: Fortaleza (Brasile) 2 voli settimanali; Mahé (Seychelles) 3 voli settimanali.

Vi sarà una offerta di ristorazione gratuita nella cabina Business e una nuova opzione a pagamento in Economy. Vi sarà la possibilità per i clienti di accedere allo streaming in volo, sul proprio smartphone, tablet o laptop. Una volta a bordo, potranno collegarsi direttamente al portale di login Joon e scegliere tra una vasta gamma di serie televisive, serie animate, Web TV e programmi per bambini. E quando le batterie saranno scariche, i clienti potranno ricaricarle da una porta USB individuale.