Johnson & Johnson, titolo giù a Wall Street dopo i conti

(Teleborsa) – Pressione sulla multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,43%, complici i ricavi trimestrali che si sono rivelati più deboli delle stime.

Johnson & Johnson ha chiuso il primo trimestre con un utile di 4,42 miliardi di dollari, (1,61 dollari per azione) in ribasso dello 0,8% dai 4,46 miliardi, 1,59 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno scorso. Escludendo le voci straordinarie, i profitti sono stati di 1,83 dollari per azione, meglio degli 1,77 dollari previsti. Il fatturato è salito a 17,77 miliardi di dollari, dai 17,48 miliardi precedenti, ma è inferiore ai 18,02 miliardi previsti dal consensus.

Ritoccate al rialzo le stime per l’intero anno: la società si attende ora profitti tra 7 e 7,15 dollari, contro i precedenti 6,93-7,08 dollari, e un fatturato a 75,4-76,1 miliardi, dai precedenti 74,1-74,8 miliardi.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 122,7 dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 120,7. L’equilibrata forza rialzista di Johnson & Johnson è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 124,8.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)