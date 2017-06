Johnson & Johnson finalizza acquisizione Actelion Pharmaceutical

(Teleborsa) – Johnson & Johnson ha finalizzato l’acquisizione della svizzera Actelion Pharmaceutical, specializzata in biotecnologie.

Valore del deal 30 miliardi di dollari.”L’acquisizione è stata completata attraverso un’offerta pubblica della filiale svizzera di Johnson & Johnson, Janssen Holding GmbH, per acquisire tutte le azioni di Actelion per 280 dollari per azione. Actelion diventerà ora parte delle Aziende farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson”, si legge nella nota che annuncia l’operazione.

Dopo l’acquisizione, per Johnson & Johnson ci sarà un aumento del fatturato di 1,3 miliardi di dollari nel 2017 e un aumento dell’ EPS adjusted di 7 centesimi.

“Aggiungendo Actelion al nostro settore farmaceutico già forte si espanderà il nostro portafoglio dei principali farmaci differenziati” ha dichiarato Alex Gorsky, presidente e capo Direttore esecutivo di Johnson & Johnson. “