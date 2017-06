Jestar Pacific riceve a Tolosa il primo A320ceo ordinato direttamente ad Airbus

(Teleborsa) – Jetstar Pacific Airlines, compagnia del Vietnam, ha preso in consegna il primo di dieci aerei A320ceo ordinati direttamente da Airbus. Il velivolo è stato consegnato nello stabilimento di Tolosa, in Francia, e si unirà a una flotta di 12 Airbus A320 in leasing che volano già con la compagnia aerea asiatica.

Jetstar Pacific, con base a , è una joint venture tra Vietnam Airlines (70%) e Qantas Group (30%). Attualmente opera un totale di 36 rotte nazionali ed internazionali. Altri vettori in Jetstar Group sono Jetstar Airways (Australia), Jetstar Japan (Giappone), Jetstar Asia (Singapore).