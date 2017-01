IVASS, Balcia Insurance SE: confermati casi di polizze contraffatte

(Teleborsa) – BALCIA INSURANCE SE, finita nel mirino dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) per alcuni casi di dubbia autenticità di alcune polizze fideiussorie apparentemente emesse dalla impresa lettone, assicura che dette polizze fideiussorie non sono state emesse dall’impresa e sono pertanto contraffatte.

Al fine di consentire agli assicurati e ai beneficiari italiani di verificare la genuinità di polizze intestate alla Balcia, l’impresa ha messo a disposizione i seguenti contatti: E-mail: balcia@balcia.com; Telefono: +371 67025950; Nominativi: Sig.ra Ilze Klints o Sig.ra Inga Kazakova.